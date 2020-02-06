بغداد تحتضن اجتماعا لـ«أوبك»

2020/02/06 | 08:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفَ وزير الثقافة عبد الامير الحمداني ،الخميس،عن اجتماع مرتقب لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) في بغداد ايلول المقبل.

وقال الحمداني في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمة واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الوزارة عقدت شراكة مع شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية التابعة لوزارة النفط، لتأهيل قاعة الشعب في منطقة الميدان في بغداد، بهدف احتضان اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC).

واضاف الوزير أن هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع الذكرى 60 لتأسيس هذه المنظمة عام 1960 في بغداد، مبيناً ان القاعة ستؤهل بالكامل من قبل الشركة.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة شكلت لجانا للاستعداد لهذه المناسبة، وهناك اهتمام من قبل المنظمة لاحيائها.

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