وزارة الثقافة ترد على الافتراءات المزعومة ضد وزيرها الحمداني

2020/02/06 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ردت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، على الافتراءات التي كان القصد منها الاساءة للوزير عبدالامير الحمداني.وقال بيان للوزارة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الخميس، انه “بعد أن تصاعدت حملات المطالبة بإستثناء وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني من أية تغييرات وزارية مرتقبة والإبقاء عليه وزيراً للثقافة من قبل الأوساط الثقافية والفنية […]

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