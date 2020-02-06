محمد أبو قمر - الحلوة

2020/02/06 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر لو تأملت جيدا في عيون أي امرأة ، أي فتاة مصرية ستكتشف أنها تشبه نادية لطفي ، جميلة مثلها ، تمتليء روحها مثلها بالحيوية ، دلوعة مثلها ومفعمة بالمرح ، وقورة مثلها وفي لباقتها ، الحلوة نادية لطفي كانت نموذج للمرأة المصرية التي تعرف قيمة الوطن .المرأة المصرية بلا أي مزايدة أو ادعاء ليست جميلة وبهية وذات معدن نادر وحسب وإنما يثبت التاريخ المصري العظيم أنها هي التي بنت هذا الوطن وصنعت قيمه الأخلاقية......

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