حسان عاكف - لم يعد الصمت ممكنا، بل بات مشاركة في الجريمة

2020/02/06 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسان_عاكف إلى/ الرئاسات الثلاث- الوزراء كافة - اعضاء مجلس النواب كافةهيئة الادعاء العاممجلس القضاء الاعلىكافة المحافظين حكومة وبرلمان إقليم كردستان مجالس ادارة جميع النقابات والاتحادات المهنية وهيئاتها الاداريةقيادات الاحزاب السياسية المشاركة في البرلمان- لم يعد الصمت ممكنا، بل بات مشاركة في الجريمة، امام ما تشهده البلاد من مسلسل القتل اليومي واراقة الدماء، الذي تشهده ساحات ا......

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