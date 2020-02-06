2020/02/06 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجنابي يكشف مصير عائلة عراقية كانت على متن الطائرة المنشطرة بمطار اسطنبول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 09:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنابي يكشف مصير عائلة عراقية كانت على متن الطائرة المنشطرة بمطار اسطنبول) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنابي يكشف مصير عائلة عراقية كانت على متن الطائرة المنشطرة بمطار اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).