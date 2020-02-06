العراق.. الحشد يحبط محاولة تسلل لـ’داعش’ في الحضر +(صور)

2020/02/06 | 09:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي في العراق، عن احباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في الحضر جنوب نينوى وتفجير سيارتين مفخختين قبل وصولهما الى الساتر ا...

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