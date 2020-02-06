2020/02/06 | 09:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصور الاولى لتصدي قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي للهجوم الذي شنه فلول “داعش” في قضاء الحضر جنوب الموصل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصور الأولى لتصدي الحشد الشعبي للهجوم الداعشي في الحضر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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