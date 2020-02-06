عمليات نينوى للحشد توضح تفاصيل الهجوم الإرهابي في قاطع جزيرة الحضر

2020/02/06 | 09:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضحت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الارهابي في قاطع جزيرة الحضر جنوب الموصل.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه "تم رصد ثلاث عجلات للعدو بواسطة الكاميرات الحرارية من قبل استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي واللواء ٤٤ بالحشد الشعبي حيث تمت المعالجة بفترة وجيزة ولم تحدث أي خسائر بشرية في صفوف قطعات ابطالنا".

وأضافت، أن "العدو انسحب مباشرة بعد معالجة الهجوم".

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