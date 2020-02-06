2020/02/06 | 09:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز، إن التنسيق مع كوبا بشأن التعاون في مجال الاقتصاد وقطاع الوقود والطاقة تحت ظروف العقوبات الأمريكية سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للجنة الحكومية الدولية في موسكو.

وقال لافروف، "نحن ملتزمون تمامًا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رؤساءنا في تشرين الأول من العام الماضي، التي تتعلق وقبل كل شيء بتحسين آليات التعاون الاقتصادي، لاسيما تحت ظروف العقوبات غير الشرعية التي تواصل الولايات المتحدة تكثيفها.



وسيتم النظر في جميع هذه القضايا بشكل كبير خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو، وخاصة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الاتفاق عليها للتنفيذ العملي لبرامج التعاون في قطاع الوقود والطاقة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

هذا وكان الاجتماع جزءًا من زيارة لافروف القصيرة إلى سانتياغو دي كوبا.

وبدوره قال رودريغيز، ان "الوزير والصديق، يسرني جداً أن ألتقي بكم هنا في مدينتنا سانتياغو دي كوبا البطولية، ونحن راضون جدًا عن مستوى اتعاون بين البلدين، وسنواصل عملنا لتنفيذ المشاريع في مختلف المجالات.

وأضاف "نحن معجبون بالدور الذي تلعبه روسيا في حماية السلام والقانون والأمن الدوليين، كما إنه عام مهم أيضًا، لأننا نحتفل بالذكرى السنوية لعلاقاتنا الثنائية، وسنحتفل بها في موسكو وفي هافانا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا وكوبا تناقشان التعاون الاقتصادي تحت ظروف العقوبات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا وكوبا تناقشان التعاون الاقتصادي تحت ظروف العقوبات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).