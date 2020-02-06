2020/02/06 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي في الحضر .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي في الحضر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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