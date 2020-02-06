روبوتات في شوارع الصين لوقف انتشار فيروس كورونا

2020/02/06 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصين مجموعة من الروبوتات التي تعمل بتقنية (5G) لقياس درجة حرارة جسم المارة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 493 شخصا على الأقل.وتتحكم الشرطة في الروبوتات عن بعد، وتقوم بتشغيل مقطع صوت مسجل مسبقا يذكر السكان “بارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس […]

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