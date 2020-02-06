2020/02/06 | 09:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخصين بعد مطاردة في الكرادة لقتلهما احد المواطنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخصين بعد مطاردة في الكرادة لقتلهما احد المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).