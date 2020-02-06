2020/02/06 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، عن تفاصيل خطة توزيع الأراضي على مستحقيها في المحافظات.وقال ريكاني في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إنه”تم تحديد الفئات المشمولة بتوزيع الأراضي ،على أن يتم توزيعها وفق آلية معينة بحيث تصل الى مستحقيها”، مبيناً أن”الوزارة خولت المحافظين بالتوزيع بموجب الخطة الموضوعة بشأن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الإسكان يوضح تفاصيل خطة توزيع الأراضي في المحافظات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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