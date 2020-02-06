2020/02/06 | 09:57 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيوخ يطالبون علاوي بالنزول الى ساحات الاعتصام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 09:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيوخ يطالبون علاوي بالنزول الى ساحات الاعتصام) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيوخ يطالبون علاوي بالنزول الى ساحات الاعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).