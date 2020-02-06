الطقس.. الجمعة تنتهي الأجواء الدافئة والاثنين تبدأ موجة الأمطار والثلوج

2020/02/06 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق بين المتنبئ الجوي واثق السلامي أن التوقعات تشير، إلى أجواء دافئة في عموم البلاد، بانتظار “ذروة” الموجة القطبية التي سيشهدها العراق منتصف الأسبوع المقبل.وقال السلامي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الخميس، إن “الطقس اليوم بشكل عام، سيكون مشمسًا يميل للدفء، مع درجات حرارة ترتفع عما كانت عليه […]

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