النزاهة: استقدام مديرعام سابق لشركة إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشمالية

2020/02/06 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الشمالية.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إلى أن “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة […]

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