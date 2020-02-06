مصرف الرافدين: صرف سلف لأكثر من 400 متقاعد

2020/02/06 | 10:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين،اليوم الخميس،صرف سلف لأكثر من 400 متقاعد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام , إنه” تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 400 متقاعد ،التي تتراوح ما بين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”. وأوضح البيان أن”صرف تلك السلفة تم

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