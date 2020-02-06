2020/02/06 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحف تتابع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف والتحديات التي تواجهه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحف تتابع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف والتحديات التي تواجهه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحف تتابع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف والتحديات التي تواجهه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).