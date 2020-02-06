2020/02/06 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الشمالية.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان وتلقته وكالة صدى، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة: استقدام مديرعام سابق لشركة إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشمالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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