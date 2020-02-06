وفاة قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالسليمانية

2020/02/06 | 10:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس قيادة السليمانية – حلبجة الراحل عطا الشيخ حسن – من إرشيف كوردستان 24

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