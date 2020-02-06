شاهد : ووهان كـ مدن الاشباح بعد انتشار فيروس كورونا

2020/02/06 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : ووهان كـ مدن الاشباح بعد انتشار فيروس كورونا المستقلة / تمكنت وكالة إخبارية من تصوير مقطع فيديو والتقاط صور لمدينة ووهان الصينية، التي فرض على سكانها حجر صحي ومنع تجول منذ 23 يناير الماضي.ويعد الحجر الصحي في مدينة ووهان الصينية، الاضخم في التاريخ، وبدأ عندما أعلنت الحكومة الصينية أوامرها بالحجر الصحي في […]

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