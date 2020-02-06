استشهاد شاب فلسطيني وهدم منزل في جنين

2020/02/06 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد شاب فلسطيني وأصيب اخرون فجر اليوم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال اثناء هدم منزل في مدينة جنين.وقالت مصادر أمنية فلسطينية، ان الشاب يزن منذر ابو طبيخ (١٩ عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين في الصدر أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين، فيما اصيب 4 اخرين.واندلعت المواجهات اثر اقتحام قوات كبيرة […]

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