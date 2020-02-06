2020/02/06 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخّص أطباء إصابة رضيع صيني وُلد من مريضة بفيروس “كورونا” في ووهان، بالمرض القاتل بعد 30 ساعة من الولادة، ما أثار مخاوف من احتمال انتقال العدوى من الأمهات إلى الأجنة في الرحم.وجاء الخبر الصادم بعد أن زعم خبراء أن الفيروس قد ينتشر أيضا عبر البراز.ووُلد الطفل المصاب، الذي لم يُكشف عن جنسه، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مولود مصاب بـ”كورونا” يثير مخاوف حول انتقال العدوى في الرحم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مولود مصاب بـ”كورونا” يثير مخاوف حول انتقال العدوى في الرحم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).