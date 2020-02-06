2020/02/06 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى، ان “طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى صحو يتحول تدريجيا الى غائم ليلا مع تساقط امطار متفرقة و فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا يتحول الى غائم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: أمطار وثلوج ودرجات الحرارة تنخفض تحت الصفر خلال الايام الأربعة المقبلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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