لجنة الصليب الأحمر الدولية تعلّق على أحداث النجف وتبدي استعدادها للمساعدة

2020/02/06 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

علّقت لجنة الصليب الأحمر الدولية في العراق، الخميس (06 شباط 2020)، على الأحداث التي شهدتها محافظة النجف يوم أمس، داعية القوات الأمنية لضمان حماية المتظاهرين.

وقالت رئيس اللجنة كاتارينا ريتز في بيان مقتضب تلقته عليه (بغداد اليوم)، "يجب أن يتوقف العنف في العراق، على القوات الأمنية ضمان الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين".

وأضافت: "نحن على تواصل مستمر مع المستشفيات في النجف للاطلاع على احتياجاتها وتوفير العلاج للجرحى عند الطلب".

وكان مصدر طبي في محافظة النجف قد كشف، الاربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا احداث المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حصيلة احداث النجف ارتفعت الى 11 شهيدا بينهم 5 لم يتم التعرف عليهم".

فيما ذكر مصدر آخر أن "عدد الجرحى في بلغ 36 جريحاً، فيما استشهد شخصين متأثرين بطلق ناري".

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشفى الصدر استقبلت 35 جريحاً بعضهم دخل صالة العمليات نتيجة تعرضهم لرصاص في الرأس والصدر".

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، قد وصل، ليلة أمس، إلى محافظة النجف للاطلاع على واقع التظاهرات والأحداث التي رافقتها، منذ مساء أمس ولغاية وقت متأخر من الليل.

وأمر الياسري بحسب بيان لشرطة النجف بحماية المتظاهرين وتأمي ساحة التظاهر في المحافظة، بعد الأحداث التي شهدتها يوم أمس.

بغداد اليوم- أربيل

رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس (6 شباط 2020) أن أي حكومة جديدة لا تستطيع إعادة التعامل مع بغداد الى المربع الأول، فيما تحدث عن حالة، قد تؤدي بالكرد الى سلوك طريق المعادلة.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- النجف

أصدرت مديرية شرطة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، بياناً بشأن زيارة وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري إلى المحافظة، على خلفية الاحداث التي جرت يوم أمس، في ساحة الاعتصام.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من أ

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد رشيد حمه، اليوم الاربعاء، عن حجم الأموال التي يخسرها العراق سنوياً من واردات المنافذ الحدودية، وفرص المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي في مواجهة مجاميع مسلحة تسيطر على 5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة الصليب الأحمر الدولية تعلّق على أحداث النجف وتبدي استعدادها للمساعدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة الصليب الأحمر الدولية تعلّق على أحداث النجف وتبدي استعدادها للمساعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).