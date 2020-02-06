مصدر ينفي مهاجمة موكب وزير الداخلية خلال زيارته النجف ويكشف سبب إصابة قائد شرطة المحافظة

2020/02/06 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

نفى مصدر أمني من محافظة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، مهاجمة موكب وزير الداخلية ياسين الياسري خلال...





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