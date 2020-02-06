النزاهة: استقدام مديرعام سابق لشركة إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشمالية

2020/02/06 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس (06 شباط 2020)، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن السيد قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الشمالية؛ لقيامه بإعادة تكليف موظفين اثنين إلى مناصبهم، بالرغم من التوصيات الصادرة عن عدة لجان بعدم تسنُّمهم أي منصب، إضافة الى قيامه بمخالفة الضوابط والتعليمات باستئجاره سيارة ودار استراحة في تكريت".

وأضافت الدائرة أن "أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الأربعاء (05 شباط 2020)، توجه اكثر من مليون طالب وطالبة لاداء الامتحانات الخاصة بنصف السنة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019 - 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الامتحانات انطلقت

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين (03 شباط 2020)، ان قرض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية يكون على دفعتين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدفعة الاولى لقروض البناء تبلغ 25 مليون دينار

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، السبت (01 شباط 2020)، ضبط أدوية بشرية مخالفة للضوابط والتعليمات في أمتعة أحد المسافرين في مطار بغداد الدولي، فيما أشارت إلى ضبط طائرة مسيرة بمطار النجف الدولي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد ال

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