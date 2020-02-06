2020/02/06 | 10:18 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة الحشد في نينوى توضح تفاصيل الهجوم الإرهابي بقاطع جزيرة الحضر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة الحشد في نينوى توضح تفاصيل الهجوم الإرهابي بقاطع جزيرة الحضر) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة الحشد في نينوى توضح تفاصيل الهجوم الإرهابي بقاطع جزيرة الحضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).