2020/02/06 | 10:18 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصابة 14 جنديا من جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بعملية دهس بالقدس المحتلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصابة 14 جنديا من جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بعملية دهس بالقدس المحتلة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصابة 14 جنديا من جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بعملية دهس بالقدس المحتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).