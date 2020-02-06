علماء الآثار يكتشفون أقدم مبنى خشبي في العالم

2020/02/06 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الآثار خلال إنشاء طريق بري في شرق جمهورية التشيك، بئرا قديمة عمرها أكثر من 7500 سنة، مبطنة بالخشب.وتفيد مجلة Journal of Archaeological Science، بأن هذه البئر هي الأقدم في العالم من بين ما اكتشف حتى الآن.وتشير المجلة، إلى صعوبة احتفاظ الهياكل الخشبية بحالة جيدة خلال فترة زمنية طويلة.لذلك فإن هذا […]

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