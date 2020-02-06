صدور امر استقدام بحق مدير عام سابق لشركة الكهرباء بالمنطقة الشمالية

2020/02/06 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاضي محكمة صلاح الدين يصدر امر استقدام بحق المدير العام لشركة الطاقة الكهرائية في المنطقة الشمالية

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