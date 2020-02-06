2020/02/06 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ يكشف عن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﻘﺐ لمنظمة اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ (OPEC) ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد المستقلة ..ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ، الخميس، ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﻘﺐ لمنظمة اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ (OPEC) ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد باﻳﻠﻮل المقبل.وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ (اﻟﺼﺒﺎح) ان “اﻟﻮزارة ﻋﻘﺪت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ المنتجات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ، […]

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