غوغل تعالج مشكلة خطيرة في خدمة Google Photos

2020/02/06 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غوغل مؤخرا أنها تعالج مشكلة فنية خطيرة تتعلق بخصوصية المستخدمين وصورهم وفيديوهاتهم المربوطة بخدمة Google Photos.وأشارت غوغل إلى أن بعض مستخدميها الذين استعملوا ميزة Google Takeout لأرشفة الصور والفيديوهات وصنع نسخ احتياطية منها عبر خدمة Google Photos في الفترة ما بين 21 25 نوفمبر الفائت ربما واجهوا مشكلات فنية مرتبطة بالخصوصية.وأوضحت

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