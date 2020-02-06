اختراق اربع طائرات صهيونية الاجواء اللبنانية

2020/02/06 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان ان طائرة تجسس مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية امس، من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، المتن والشوف، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13.20 من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة.واضاف “خرقت طائرتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى […]

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