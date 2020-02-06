كيف سيتم التعامل مع المسرحين من خدمة العلم في سوريا؟

2020/02/06 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ريمه قادري، عن برنامج دعم وتمكين المسرحين، وآلية التعامل معهم بعد انتهاء فترة البرنامج المحددة بعام كامل.وقالت قادري لصحيفة “الوطن” إن البرنامج وفر فرص تدريب للمسرحين لدى وزارات الكهرباء – الصناعة – الأشغال العامة – الموارد المائية – الإدارة المحلية والبيئة ، وبلغ عدد الفرص 3267 فرصة.[…]

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