2020/02/06 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقع ريال مدريد يستقبل أكثر من مليوني زائر شهريًا خلال عام 2019 المستقلة …أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد تفوق في سباق خاص على كل من برشلونة وليفربول.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الموقع الرسمي لريال مدريد يتمتع بأكبر عدد من الزيارات على مستوى العالم بين مواقع الأندية، للعام الرابع على […]

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