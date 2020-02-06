وفاة قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية

2020/02/06 | 10:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توفي المتحدث باسم قيادة السليمانية – حلبجة للحزب الديمقراطي الكردستاني عطا شيخ حسن، اليوم الخميس، اثر اصابته بجلطة قلبية لم تمهله.

وقالت وسائل اعلام الحزب ان "شيخ حسن توفي صباح اليوم في سيارته اثناء توجهه الى العمل".

وكان اخر ما كتبه شيخ حسن على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بيتا من الشعر باللغة الكردية يتحدث عن الموت.

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