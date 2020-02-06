إصابة 12 إسرائيليا بحادث دهس في القدس

2020/02/06 | 10:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت قناة "كان" الرسمية، إصابة 12 إسرائيليا إثر حادث دهس وقع في مدينة القدس، فجر اليوم الخميس.

وقالت القناة نقلا عن نجمة داوود الحمراء (جمعية إسعاف حكومية) بأن أحد الإصابات خطيرة، بينما وصفت أخرى بالمتوسطة، بينما قالت إن باقي الإصابات طفيفة.

وأضافت القناة إلى أن هناك شبهات بوجود خلفية قومية لحادث الدهس.

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