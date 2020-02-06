لاعب الاولمبي عبد العباس اياد الى نفط ميسان

2020/02/06 | 10:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس:

اعلن نادي نفط ميسان، اليوم الخميس، ضم احد ركائز المنتخب الاولمبي بكرة القدم.

وقال مراسل "الغد برس" انه "تم وبشكل رسمي تعاقد نادي نفط ميسان مع لاعب خط وسط المنتخب الاولمبي عبد العباس اياد".

وبين ان "اياد جاء من النفط على سبيل الاعارة لموسمٍ واحد".

وسبق وان وافق نفط ميسان على انتقاله لاعبه محمد مزهر الى الشرطة والآن عوضه بعبد العباس اياد.

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