2020/02/06 | 10:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجو كلية الزراعة يقطعون شارعا رئيسيا في السماوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجو كلية الزراعة يقطعون شارعا رئيسيا في السماوة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجو كلية الزراعة يقطعون شارعا رئيسيا في السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).