مقتل وإصابة خمسة فلسطينيين وهدم منزل في جنين

2020/02/06 | 10:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات العدو عقب هدم منزل أسير فلسطيني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل الشاب يزن منذر أبو طبيخ البالغ من العمر 19 عاما، من سكان مخيم جنين.واندلعت المواجهات خلال هدم قوات العدو منزل عائلة الأسير […]

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