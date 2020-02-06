مجموعة بنك قطر الوطني تصدر سندات بقيمة مليار دولار لأجل سبع سنوات

2020/02/06 | 10:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت مجموعة بنك قطر الوطني QNB انها أصدرت سندات بقيمة مليار دولار لأجل سبع سنوات، مضيفة أفي بيان لها أن الإصدار يأتي ضمن برنامج المجموعة لأوراق الدين متوسطة المدى، ويمثل جزءا من تنويع مصادر التمويل.

وارتفعت أرباح مجموعة بنك قطر الوطني QNB بنهاية العام الماضي بنسبة 4% وصولا الى 14.4 مليار ريال، وأوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح بإجمالي 5.54 مليار ريال.

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