2020/02/06 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر ياسر الياسري وزير الداخلية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية ساحة التظاهر في النجف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري يأمر بحماية ساحة التظاهر في النجف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري يأمر بحماية ساحة التظاهر في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).