اغتيال موظف حكومي اقصى جنوبي العراق

2020/02/06 | 10:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس بإغتيال موظف حكومي في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان مسلحين مجهولين قاموا بأغتيال موظف يستقل سيارة نوع بيك اب ذات لوحة تسجيل حكومية تابعة لدائرة الري قرب جسر محمد القاسم غربي البصرة.

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