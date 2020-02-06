اهالي سهل نينوى يقطعون طريقا مع اقليم كوردستان ويطالبون باخراج الحشد الشعبي

2020/02/06 | 10:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان منطقة سهل نينوى صباح اليوم الخميس مطالبين فيها باخراج الحشد الشعبي من منطقتهم.

وقال مراسل شفق نيوز، ان المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين الموصل ودهوك احتجاجا على الممارسات التي يتعرضون لها من قبل عناصر في الحشد.

وطالب المتظاهرون ان تحل القوات الامنية الرسمية محل الحشد الشعبي في اسرع وقت ممكن.

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