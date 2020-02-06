العراق يناقش الاجراءات المتخذة لمنع دخول فايروس “كورونا” الى البلاد

2020/02/06 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت اللجنة العليا لادارة الدفاع المدني الاجراءات المتخذة لمنع دخول فايروس ( كورونا) الى العراق.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان “وكيل الوزارة الفريق محمد نعمة الحسن ترأس الاجتماع الرابع للجنة العليا لادارة الدفاع المدني من اجل متابعة وضع السيول ونسبة ارتفاع مناسيب نهر دجلة والفرات ومدى نجاح الاجراءات […]

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