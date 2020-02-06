2020/02/06 | 10:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الخميس، عن تشكيل لجان للاستعداد لاحتضان اجتماع منظمة أوبك في العاصمة بغداد، مؤكدا أن هناكا اهتمام من قبل المنظمة لاحياء ذكرى تأسيسها الـ60 في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته وكالة صدى، إن “منظمة (OPEC) ستقيم احتفالية بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط”، مشيراً الى أن “هناك فعاليات مهمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن تشكيل لجان استعدادا لعقد اجتماع أوبك في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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