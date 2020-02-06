بالصور.. طلبة الجامعات يتجمعون أمام ’’تايمز سكوير’’ في البصرة

2020/02/06 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

تجمع الآلاف من الطلبة، الخميس (6 شباط 2020)، أمام ساحة مول "تايمز سكوير" في البصرة، للتضامن مع المعتصمين في محافظات الفرات الأوسط والجنوب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الآلاف من طلاب الجامعات تجمعوا في تقاطع (التايمز سكوير) استعدادا لمسيرة حاشدة تنطلق نحو ساحة الاعتصام في المحافظة.

بغداد اليوم- بغداد

علّقت لجنة الصليب الأحمر الدولية في العراق، الخميس (06 شباط 2020)، على الأحداث التي شهدتها محافظة النجف يوم أمس، داعية القوات الأمنية لضمان حماية المتظاهرين.

وقالت رئيس اللجنة كاتارينا ريتز في بيان مقتضب تلقته عليه (بغداد الي

بغداد اليوم- أربيل

رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس (6 شباط 2020) أن أي حكومة جديدة لا تستطيع إعادة التعامل مع بغداد الى المربع الأول، فيما تحدث عن حالة، قد تؤدي بالكرد الى سلوك طريق المعادلة.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- النجف

أصدرت مديرية شرطة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، بياناً بشأن زيارة وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري إلى المحافظة، على خلفية الاحداث التي جرت يوم أمس، في ساحة الاعتصام.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من أ

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