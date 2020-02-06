بالصور.. ساحة الصدرين بالنجف خالية من المعتصمين بعد هجوم أمس

2020/02/06 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

بعد اشتباكات ومناوشات استمرت حتى وقت متأخر من يوم أمس، عدد قليل من المعتصمين، يرابطون في ساحة الصدرين، وسط مدينة النجف، صباح اليوم الخميس (06 شباط، 2020).

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق واقع ساحة الصدرين بالنجف بعد هجوم يوم أمس.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، من النجف، إن عددا قليلا لا يزال يرابط في ساحة الصدرين، بعد مغادرة أغلبهم إثر هجوم يوم امس، لافتا الى ان أصحاب القبعات الزرقاء، لا يتواجدون في الساحة، فيما تنتشر القوات الأمنية بكثافة.





وكان وزير الداخلية، قد وصل، ليلة أمس، إلى محافظة النجف للاطلاع على واقع التظاهرات والأحداث التي رافقتها، منذ مساء أمس ولغاية وقت متأخر من الليل.

وكان مصدر طبي في محافظة النجف قد كشف، الاربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا احداث المحافظة الى 11 شهيدا، وأكثر من 30 جريحا، بينهم سقطوا بنيران الرصاص الحي.

وأصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم، بياناً بشأن زيارة وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري إلى المحافظة، على خلفية الاحداث التي جرت يوم أمس، في ساحة الاعتصام.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من أجل استتباب الوضع الأمني وتهدئة الأوضاع وفرض الأمن والنظام في المحافظة وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري إلى محافظة النجف ليلة أمس".

وتابع بيان المديرية أن "وزير الداخلية أمر بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر".

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الخميس (06 شباط 2020)، بأن مديرية الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في صالة الولادة بمستشفى الزبير غربي البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رجال مديرية الدفاع المدني، سيطرو

بغداد اليوم _ النجف

نفت مديرية ماء النجف، اليوم الاربعاء، تعرض بنايتها إلى حريق على خلفية التوترات في ساحة الصدرين، مركز الاحتجاجات في المحافظة، فيما بينت أن الحريق كان بمولدة الكهرباء الخارجية لمركز الواردات.

وذكرت مديرية ماء النجف، في ب

بغداد اليوم- البصرة

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الأربعاء، على وثيقة صادرة من مكتب محافظ البصرة، اسعد العيداني، تتضمن الموافقة على انشاء كلية التربية في قضاء شط العرب، باموال شركة كويتية.

وجاء في الوثيقة، التي تحمل توقيع العيداني،

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