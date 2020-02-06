2020/02/06 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الدستور وثيقة (عقد) بين الشعب والدولة يضمن لكل منهما حقوق وواجبات على الآخر.والدستور العراقي ضمن للشعب حق التظاهر وحرية التعبير وحرية الاجتماع وغيرها ...وبعد أن لمس الشعب أن حقوقه أصابها خلل وإجحاف من الدولة فاستعمل حقه في التظاهر ومطالبة الدولة بما له من حقوق ضمنها له الدستور ...استمر الشعب يستعمل حقه في التظاهر ضد الحكومات المتعاقبة منذ عام/ 2003 ولحد عام/ 2019 ولم يستجاب لمطاليبه المشروعة وك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلاح أمين الرهيمي - الدستور وحقوق الشعب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلاح أمين الرهيمي - الدستور وحقوق الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).